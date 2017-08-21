ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Bentley начали прием заказов на новыйроскошный седан Bentley Flying Spur V8 S Black Edition, который отличается затемнённой оптикой, чёрнымиполированными аксессуарами, эксклюзивным дизайном колесныхдисков и специальным цветовым решением в интерьере.

Как сообщает пресс-служба Bentley в России, настроенный на более высокую отдачу 4,0-литровый двигатель V8развивает мощность 521 л.с. и крутящий момент 680 Нм. С ним Flying Spur набирает первую «сотню» за 4,9 секунды и достигает максимальной отметки 306 км/ч. Система полного привода распределяет крутящий момент между передней и задней осями в соотношении 40:60.

Затемнённые головные фары и задние фонари дополнены чёрным ободком, а окантовка радиатора и окон, омыватели передних фар и вставки в ручки дверей выполнены из эффектного чёрного глянцевого материала. Дизайн 21-дюймовых семиспицевых колёсных дисков Elegant был разработан специально для Flying Spur V8 S Black Edition. Предлагаемые на выбор клиента чёрные или красные тормозные суппорты завершают спортивный облик автомобиля.

Интерьер автомобиля выполнен в однотонной гамме с яркими акцентами в виде контрастной прострочки кожаной отделки центральной части сидений и подлокотников. Этот цветовой акцент повторяется в центральной вставке на потолке салона.