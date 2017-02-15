ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Nissan в январе реализовали 4230 автомобилей – на 5,9% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 73,5% до 1206 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1010 реализованных машин (-5,9%).