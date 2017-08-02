ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Безработица в еврозоне упала до нового посткризисного минимума в июне, что стало ещё одним признаком того, что восстановление экономики блока набирает обороты.

По данным Eurostat, уровень безработицы упал до 9,1% в июне, по сравнению с пересмотренным показателем в 9,2% в мае. Это самый низкий показатель с февраля 2009 года. Самые низкие показатели безработицы в июне зафиксированы в Чехии (2,9%), а самые высокие - в Греции (21,7%).

Аналитики Citi заявили, что при нынешних темпах спада безработица вернётся к докризисному уровню к началу 2019 года. Хотя, замечают эксперты банка, это произойдёт намного позднее, чем в США – там безработица вернулась к докризисному уровню ещё в прошлом году.



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Фабио Балбони, экономист HSBC, в свою очередь сказал, что уровень безработицы продолжит падение даже в Германии, где многочисленные беженцы начинают выходить на рынок труда.

«Большинство других стран еврозоны, особенно на периферии, всё ещё очень далеки от уровня безработицы, зарегистрированного до финансового кризиса. Хотя мы, наверно, не вернёмся к тем уровням в этом цикле, есть возможности для дальнейшего улучшения», - сказал он.

Однако отдельные данные Евростата показали, что падение уровня безработицы на 1 процентный пункт в год ещё не создало инфляционное давление.

Инфляция в июле составила 1,3%, что соответствует ожиданиям экономистов, но ниже целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Базовая инфляция, которая исключает волатильность цен в продовольствии и энергетике, выросла до 1,2%. Однако г-н Балбони сказал, что всплеск вряд ли вызовет какие-либо действия со стороны центрального банка в ближайшем будущем.

«Недавнее повышение курса евро должно скоро оказать влияние на инфляцию», - сказал он.