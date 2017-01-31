Благодаря туризму Москва заработала в 2016 году 0,5 триллиона рублей
31.01.2017, 15:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За шесть лет число туристов, посещающих столицу, выросло на 40 процентов — с 12,8 миллиона в 2010 году до 17,5 миллиона человек в 2016-м.
«Мы развиваем самые разные направления туризма, начиная от делового и заканчивая культурным, спортивным туризмом. В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. И в целом за прошедший год туристический бизнес принёс Москве уже около полутриллиона доходов», — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что туризм — это важная отрасль, которой необходимо заниматься и которую нужно развивать.
Рост туристического потенциала Москвы
Серьёзный рост туристического потенциала столицы обеспечили меры по благоустройству городской среды. Среди них — развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности, строительство гостиниц, создание индустрии общедоступного отдыха и нового событийного календаря.
«Самым масштабным событием в развитии транспортной инфраструктуры в 2016 году стал запуск Московского центрального кольца. Появление в скором времени парка “Зарядье”, новых станций метро станет дополнительным катализатором повышения туристической привлекательности нашего города», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
В городе появились пешеходные зоны, качественные парки, велодорожки, пункты велопроката, мультиязычные указатели, парковки для туристических автобусов, бесплатные точки доступа к Wi-Fi и многое другое.
«В городе благоустроено 232 километра современных пешеходных зон, появилось более 200 километров велодорожек, более 300 станций велопроката, 1474 катка и 370 километров лыжных трасс», — подчеркнул руководитель Департамента.
Благодаря программе «Моя улица» только за последние два года число доступных пешеходных экскурсий по Москве увеличилось почти в два раза. Город предлагает гостям 1,5 тысячи различных маршрутов, треть из них — пешеходные.
«В ноябре прошлого года возобновил работу туристический кол-центр, специалисты которого предоставляют информацию на пяти языках. Запланировано открытие туристических информационных центров в парке “Зарядье”, у храма Христа Спасителя, на ВДНХ, в музее-заповеднике “Царицыно” и в “Лужниках”», — добавил Николай Гуляев.
Активное строительство и реконструкция гостиниц позволили ликвидировать дефицит доступных и качественных мест размещения. За шесть лет номерной фонд вырос на 37 процентов и уже превысил 58 тысяч номеров.
«Мы развиваем самые разные направления туризма, начиная от делового и заканчивая культурным, спортивным туризмом. В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. И в целом за прошедший год туристический бизнес принёс Москве уже около полутриллиона доходов», — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что туризм — это важная отрасль, которой необходимо заниматься и которую нужно развивать.
Рост туристического потенциала Москвы
Серьёзный рост туристического потенциала столицы обеспечили меры по благоустройству городской среды. Среди них — развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности, строительство гостиниц, создание индустрии общедоступного отдыха и нового событийного календаря.
«Самым масштабным событием в развитии транспортной инфраструктуры в 2016 году стал запуск Московского центрального кольца. Появление в скором времени парка “Зарядье”, новых станций метро станет дополнительным катализатором повышения туристической привлекательности нашего города», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
В городе появились пешеходные зоны, качественные парки, велодорожки, пункты велопроката, мультиязычные указатели, парковки для туристических автобусов, бесплатные точки доступа к Wi-Fi и многое другое.
«В городе благоустроено 232 километра современных пешеходных зон, появилось более 200 километров велодорожек, более 300 станций велопроката, 1474 катка и 370 километров лыжных трасс», — подчеркнул руководитель Департамента.
Благодаря программе «Моя улица» только за последние два года число доступных пешеходных экскурсий по Москве увеличилось почти в два раза. Город предлагает гостям 1,5 тысячи различных маршрутов, треть из них — пешеходные.
«В ноябре прошлого года возобновил работу туристический кол-центр, специалисты которого предоставляют информацию на пяти языках. Запланировано открытие туристических информационных центров в парке “Зарядье”, у храма Христа Спасителя, на ВДНХ, в музее-заповеднике “Царицыно” и в “Лужниках”», — добавил Николай Гуляев.
Активное строительство и реконструкция гостиниц позволили ликвидировать дефицит доступных и качественных мест размещения. За шесть лет номерной фонд вырос на 37 процентов и уже превысил 58 тысяч номеров.