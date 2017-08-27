ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внедрение системы экстренного реагирования на аварии ЭРА-ГЛОНАСС в нашей стране вызывало ряд опасений у автопроизводителей, особенно премиального и люксового сегмента. Некоторые из них даже сообщали о возможном прекращении импорта дорогих автомобилей в Россию. Между тем, компания-оператор – АО «ГЛОНАСС» - привела статистику по оснащению машин данной системой.

Так, на середину августа 1824 автомобиля премиального и люксового сегмента в нашей стране уже оснащено системой ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом порталу RNS сообщили в компании-операторе.

Из этого количества больше всего машин с аппаратурой ЭРА-ГЛОНАСС приходится на BMW 7-й серии – 967 единиц. Оборудованием системы экстренного реагирования оснащены также 433 автомобиля Bentley различных моделей. Система ЭРА-ГЛОНАСС установлена и на 249 автомобилях Porsche 911. Из дорогих итальянских иномарок по оснащенности ЭРА-ГЛОНАСС лидирует Maserati (131 шт.). Систему на базе ГЛОНАСС уже имеют 30 машин Rolls-Royce. Кроме этого, в России с аппаратурой ЭРА-ГЛОНАСС ездят 11 автомобилей Ferrari.