По данным Управления по вопросам миграции МВД Хакасии в 2016 году на территорию Республики Хакасия прибывали туристы из самых разных стран мира. Так, например, более 50% иностранцев – это немцы. Помимо Германии большое количество туристов было из Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Китая.

Также с туристическими целями в республику приезжали гости из Австралии и Австрии, Израиля, Великобритании, Бельгии, Италии, Швейцарии и США.

В 2016 году Республика Хакасия заняла первое место среди регионов России на Международном конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации «Лучший этнический отдых».