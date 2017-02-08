ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Chery начали приём предзаказов на новый компактный кроссовер Chery Tiggo 3, который в модельной иерархии занимает ступеньку ниже среднеразмерного кроссовера Tiggo 5. Новинка доступна в трёх комплектациях – MT Comfort, MT Luxury и CVT Luxury – по цене от 817 тыс. рублей, а с учётом акций и выгод – от 697 тыс. рублей.

Базовая комплектация MT Comfort включает в себя литые диски, передние фары проекционного типа (линзованные), противотуманные фары с функцией Corner, электрическую регулировку угла светового потока передних фар, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, повторителями поворотов и подогревом, иммобилайзер, задние датчики парковки, антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией ложного срабатывания, ключ дистанционного открытия дверей, обогрев передних сидений, кондиционер, многофункциональное рулевое колесо и крепления для детского сиденья Isofix. Ручки дверей окрашены в цвет кузова и дополнены хромированными планками, защищающими двери от царапин и мелких повреждений.

Комплектация Luxury, стоимость которой без учёта выгод и акций составляет 859900 и 909900рублей с механической трансмиссией или CVT соответственно, в дополнение к стандартному оборудованию предлагает хромированные литые диски, эргономичные сиденья, выполненные из комбинированных материалов экокожа и ткань, автоматический кондиционер, обтянутое натуральной кожей многофункциональное рулевое колесо, инновационную мультимедийную систему CLOUDRIVE и акустическую систему.

Отметим, что система CLOUDRIVE является собственной разработкой концерна Chery и призвана расширить границы смартфона и медиасистемы. Система основана на облачных технологиях, синхронизируется со смартфоном с последующим выводом контента на экран мультимедиа автомобиля. Общение в мессенджерах, прокладка маршрута в любой удобной навигационной программе, воспроизведение музыкальных треков, игры, почтовые серверы, просмотр фильмов, сериалов, мультфильмов и многое другое, что умеет смартфон теперь доступно водителю и пассажирам с 8-ми дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы.