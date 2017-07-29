Четверо россиян пострадали при пожаре в одном из пятизвёздочных отелей в Турции
29.07.2017, 12:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 июля 2017 года в одном из пятизвёздочных отелей курорта Кемер (Турция) произошёл сильный пожар.
В результате происшествия пострадали как минимум четверо россиян и 10 турецких граждан. Все они госпитализированы. Эвакуированы не менее 400 постояльцев отеля. Генконсульство России в Анталье в настоящее время проверяет информацию о пострадавших.
В результате происшествия пострадали как минимум четверо россиян и 10 турецких граждан. Все они госпитализированы. Эвакуированы не менее 400 постояльцев отеля. Генконсульство России в Анталье в настоящее время проверяет информацию о пострадавших.
Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.
Проживавшие в пострадавшем от пожара отеле российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, все обязательства перед ними будут выполнены.
Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало.
Источник: Ростуризм