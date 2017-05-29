ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам января-апреля 2017 года госпрограмма льготного автокредитования обеспечила 27% розничных продаж автомобилей KIA в России. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе KIA Motors Rus, отметив, что увеличение максимально допустимой стоимости автомобиля до 1 млн 450 тысяч рублей позволит компании реализовывать по льготным автокредитам более широкий спектр моделей автомобилей. Если ранее под действие программы попадали автомобили KIA Rio, KIA cee'd, KIA Cerato и KIA Soul, то теперь и покупатели популярного кроссовера KIA Sportage и бизнес-седана KIA Optima смогут приобрести автомобили со сниженной кредитной ставкой – от 6,5% годовых.

Кроме того, под действие программы обновления автопарка (утилизация и trade-in) попадает модель KIA Rio. Четверть продаж седанов и хэтчбеков KIA Rio в России приходится на данную программу.

«В целом мы поддерживаем любые меры стимулирования спроса на автомобили в России, участвуем в государственных программах и предлагаем клиентам собственные кредитные и лизинговые продукты с привлекательными условиями покупки», – отметили в пресс-службе KIA Motors Rus.