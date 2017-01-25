Chevrolet Niva – самая продаваемая иномарка на вторичном рынке SUV
25.01.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2016 года. Данное исследование охватывало иностранные подержанные кроссоверы и внедорожники (SUV), по результатам которого был составлен рейтинг наиболее популярных моделей.
Согласно исследованию, самой продаваемой иномаркой сегмента SUV на вторичном рынке является внедорожник Chevrolet Niva, объем рынка которого в прошлом году составил 67,9 тыс. экземпляров, что на 13% выше результата годичной давности. На второй позиции в рейтинге располагается кроссовер Toyota RAV4 с показателем 38,1 тыс. единиц (+24,5%).Далее следуют еще две модели Toyota – Land Cruiser (33,1 тыс. шт.; +19%) и Land Cruiser Prado (31,4 тыс. шт.; +16,5%). Замыкает пятёрку лидеров Nissan X-Trail (28,5 тыс. шт.; +17%).
В ТОП-10 российского рынка подержанных иномарок в сегменте SUV по итогам 2016 года также попали: Honda CR-V (28,3 шт.; +10%), Nissan Qashqai (26,7 тыс. шт.; +29,5%), KIA Sportage (25,4 тыс. шт.; +28%),Mitsubishi Outlander (23,6 тыс. шт.; +20%) и BMWX5 (20,8 тыс. шт.; +11,5%). Показатели остальных иностранных кроссоверов и внедорожников с пробегом составили менее 20 тыс. единиц.
Согласно исследованию, самой продаваемой иномаркой сегмента SUV на вторичном рынке является внедорожник Chevrolet Niva, объем рынка которого в прошлом году составил 67,9 тыс. экземпляров, что на 13% выше результата годичной давности. На второй позиции в рейтинге располагается кроссовер Toyota RAV4 с показателем 38,1 тыс. единиц (+24,5%).Далее следуют еще две модели Toyota – Land Cruiser (33,1 тыс. шт.; +19%) и Land Cruiser Prado (31,4 тыс. шт.; +16,5%). Замыкает пятёрку лидеров Nissan X-Trail (28,5 тыс. шт.; +17%).
В ТОП-10 российского рынка подержанных иномарок в сегменте SUV по итогам 2016 года также попали: Honda CR-V (28,3 шт.; +10%), Nissan Qashqai (26,7 тыс. шт.; +29,5%), KIA Sportage (25,4 тыс. шт.; +28%),Mitsubishi Outlander (23,6 тыс. шт.; +20%) и BMWX5 (20,8 тыс. шт.; +11,5%). Показатели остальных иностранных кроссоверов и внедорожников с пробегом составили менее 20 тыс. единиц.