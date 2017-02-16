Chevrolet Сorvette получил новую версию Grand Sport в России
16.02.2017, 10:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Chevrolet начали продажи новой версии спорткара Corvette – Grand Sport, которая получила более мощный двигатель, сверхлёгкий кузов и гоночное шасси. Стоимость новинки начинается от 7 млн 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба GM Россия.
Как отмечается, Grand Sport – более динамичная версия по сравнению с Stingray, но с меньшим весом и расходом топлива, чем Z06. Автомобиль оснащён 466-сильным двигателем V8 объемом 6,2 л, с максимальным крутящим моментом 630 Нм. Помимо настроенных для трека аэродинамических элементов Grand Sport имеет расширенные задние крылья. Инженеры адаптировали системы торможения и охлаждения трансмиссии аналогично Corvette Z06. Спорткар разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунд.
Corvette Grand Sport оснащён адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, специальными стабилизаторами поперечной устойчивости, уникальными пружинами и электронным дифференциалом повышенного трения eLSD, что способствует устойчивости Corvette к боковым перегрузкам в 1.05 g. Пять специальных режимов – Weather, Eco, Tour, Sport и Track – адаптируют автомобиль к любым дорожным условиям. В России Grand Sport предлагается в исполнении Heritage Package со всеми вариантами отделки салона и цвета кузова.
Как отмечается, Grand Sport – более динамичная версия по сравнению с Stingray, но с меньшим весом и расходом топлива, чем Z06. Автомобиль оснащён 466-сильным двигателем V8 объемом 6,2 л, с максимальным крутящим моментом 630 Нм. Помимо настроенных для трека аэродинамических элементов Grand Sport имеет расширенные задние крылья. Инженеры адаптировали системы торможения и охлаждения трансмиссии аналогично Corvette Z06. Спорткар разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунд.
Corvette Grand Sport оснащён адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, специальными стабилизаторами поперечной устойчивости, уникальными пружинами и электронным дифференциалом повышенного трения eLSD, что способствует устойчивости Corvette к боковым перегрузкам в 1.05 g. Пять специальных режимов – Weather, Eco, Tour, Sport и Track – адаптируют автомобиль к любым дорожным условиям. В России Grand Sport предлагается в исполнении Heritage Package со всеми вариантами отделки салона и цвета кузова.