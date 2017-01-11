Chevrolet привезёт в Россию новый Traverse
11.01.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Chevrolet на автосалоне в Детройте представила кроссовер Chevrolet Traverse нового поколения, который к концу 2017 года появится и в России.
внедорожник Traverse второго поколения получил 3,6-литровый бензиновый атмосферник V6 с отдачей 309 л.с. и 351 Нм. Помимо этого будет доступен новый 2,0-литровый турбомотор, развивающий 259 л.с. и 400 Нм. Оба сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Внедорожник получил два новых уровня отделки: спортивный RS и премиальный High Country. В RS предусмотрены черные элементы отделки экстерьера, черная хромированная решетка радиатора, специальные 20-дюймовые колеса и другие опции. В версии High Country интерьер будет иметь особую отделку Loft Brown с натуральной кожей и замшевыми вставками, полированные 20-дюймовые диски, шильдик High Country, светодиодные фары, электропривод третьего ряда сидений.
У автомобиля появилась мультимедийная система MyLink с 7- или 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto, а также (опционально) точкой доступа OnStar 4G LTE Wi-Fi. Во всех трех рядах сидений предусмотрены USB-разъемы. Кроме того, будет доступна беспроводная зарядка для мобильных устройств.
внедорожник Traverse второго поколения получил 3,6-литровый бензиновый атмосферник V6 с отдачей 309 л.с. и 351 Нм. Помимо этого будет доступен новый 2,0-литровый турбомотор, развивающий 259 л.с. и 400 Нм. Оба сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Внедорожник получил два новых уровня отделки: спортивный RS и премиальный High Country. В RS предусмотрены черные элементы отделки экстерьера, черная хромированная решетка радиатора, специальные 20-дюймовые колеса и другие опции. В версии High Country интерьер будет иметь особую отделку Loft Brown с натуральной кожей и замшевыми вставками, полированные 20-дюймовые диски, шильдик High Country, светодиодные фары, электропривод третьего ряда сидений.
У автомобиля появилась мультимедийная система MyLink с 7- или 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto, а также (опционально) точкой доступа OnStar 4G LTE Wi-Fi. Во всех трех рядах сидений предусмотрены USB-разъемы. Кроме того, будет доступна беспроводная зарядка для мобильных устройств.