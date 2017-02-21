ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Citroen раскрыла версии нового Citroen Jumpy, продажи которого стартуют на российском рынке в первом полугодии 2017 года. Цены на все версии Jumpy третьего поколения будут анонсированы в марте 2017 года, сообщает пресс-служба Citroen Россия.

В России новинка будет предлагаться в трёх вариантах длины кузова (Compact – 4,60 м, Standart – 4,95 м и Long – 5,30 м), с двумя вариантами колёсной базы: 2925 и 3275 мми с двумя типами полной массы: 2.5 и 3.0 тонны. Высота автомобиля варьируется в пределах от 1940 до 1950 мм. В зависимости от модификации, объём грузового отсека фургона составляет от 4.6 до 6.6 кубометров, погрузочная длина – от 2162 до 4024 мм, а погрузочная ширина между арками колес 1258 мм.

Новый Citroen Jumpy оснащён усиленной передней подвеской Pseudo McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости и задней рычажной подвеской, обеспечивающими полезную нагрузку до 1200 кг. Автомобиль предлагает несколько модификаций: со стационарной перегородкой, а также с модульной перегородкой Moduwork и сиденьями, складывающимися в ровный пол, что увеличивает объём загрузки на 1,5 куб.м и располагает достаточным пространством для загрузки длинномеров.