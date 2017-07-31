ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Citroen и московское городское такси «Т-Плюс» заключили соглашение о передаче 300 автомобилей Grand C4 Picasso в парк службы такси до конца 2017 года.

В июле текущего года компания «Т-Плюс» начала эксплуатацию автомобилей Grand C4 Picasso. На линию уже вышли 150 автомобилей. Ещё 150 будет поставлено в рамках соглашений до конца 2017 года.

Напомним, на момент старта продаж в конце прошлого года GrandC4 Picasso предлагался с бензиновым двигателем THP150 АКПП-6 и дизельным двигателем Blue HDi120 АКПП-6. В мае 2017 года Citroen расширил линейку модификаций «семейства» Picasso, предложив 7-местную версию Citroёn Grand C4 Picasso в комплектации Live cбогатым уровнем оснащения. На автомобиль устанавливается дизельный двигатель HDi 115 в сочетании с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Двигатель характеризуется низким расходом топлива (4,3 л/100 км в смешанном цикле) и высоким крутящим моментом (270 Нм при 1750 об/мин). Именно эта модификация поступила в распоряжении городского такси «Т-Плюс».