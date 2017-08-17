ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках реализации концепции бренда DS на российском рынке группа «PSA Groupe», включающая в себя DS Automobiles, ищет партнёров, имеющих успешный опыт работы в автомобильном премиальном сегменте и способных достойно представлять марку DS в России.

«Мы ищем партнёров по продвижению бренда DS Automobiles в Москве и Санкт-Петербурге и рассматриваем сотрудничество в формате дилерского центра полного цикла, который будет осуществлять продажу новых автомобилей и сервисное обслуживание. Предпочтение отдаём компаниям, которые имеют опыт работы в премиальном сегменте автобизнеса, устойчивое финансовое положение и квалифицированную команду менеджмента, нацеленную на продвижение бренда DS на региональном рынке», – заявил директор по качеству и развитию бизнеса Peugeot, Citroen и DS в России Владимир Казначевский.

Напомним, первый автомобиль DS появился в 2010 году в рамках премиальной линейки Citroen. Успех продаж в первые четыре года и высокий потенциал развития, который ежегодно позволяет создавать и выводить на рынок новые модели, способствовали созданию отдельного бренда DS.