ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первые автомобили Datsun on-DO с автоматической коробкой передач появятся в дилерских центрах в январе. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Datsun, напомнив, что дилеры с октября принимают заказы на седан с «автоматом». В компании ожидают, что доля версии с автоматической трансмиссией составит примерно 20% продаж Datsun on-DO в России. Кроме того, это дополнительно привлечёт к модели женскую аудиторию клиентов.

«Помимо автоматической коробки передач Jatco седан Datsun on-DO получил ещё ряд улучшений, которые влияют на потребительские качества автомобиля. В следующем году мы также планируем расширение линейки двигателей для наших моделей и другие изменения», – рассказали в пресс-службе Datsun, не раскрыв подробностей.

Напомним, седан Datsun on-DO сегодня доступен по цене от 436 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 512 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем 8V мощностью 87 л.с. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 502 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 552 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией.