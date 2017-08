ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Datsun представила на Международном автосалоне Gaikindo в Индонезии новый концепт Datsun GO live. Как следует из названия, этот компактный хэтчбек построен на базе модели Datsun GO, и ориентирован на молодых автолюбителей в Индонезии.

С первого взгляда видно, что экстерьер GO live непосредственно отражает модные тренды и настроения современных молодых индонезийцев, сообщает пресс-служба Datsun. Например, в камуфляжном стиле покраски использованы цвета и орнаменты, которые сейчас можно найти в дизайне модной одежды, обуви и аксессуаров. С ярко-жёлтыми акцентами на кузове этот автомобиль будет выделяться в любой толпе. Эффектный стиль кузова GO live создает образ, кардинально отличный от Datsun GO. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря мощной решетке радиатора в форме шестигранника и тонкими раскосыми фарами. Выпуклые крылья в стиле исторических моделей Datsun придают автомобилю коренастую, мускулистую осанку.