Datsun расширяет присутствие в новых городах
26.02.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Несмотря на сложную рыночную ситуацию в 2016 году Datsun удалось сохранить дилерскую сеть, которая насчитывает 69 автосалонов по всей России.
Как заявили агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе Datsun, в текущих рыночных условиях, безусловно, не каждый отважится инвестировать в автобизнес. Вместе с тем, есть регионы, в которых остаётся нереализованный потенциал для продаж автомобилей Datsun.
"Во-первых, мы заменили партнёра на Юге. Это связано с тем, что один из наших партнёров приостановил свою деятельность, причём не только по нашему бренду. Мы получали огромное количество обращений со стороны клиентов с просьбой открыться вновь на Юге, в итоге мы открыли дополнительные центры в Ростове, Новороссийске и Краснодаре. Кроме того, мы вышли на новые для нас рынки в Архангельске, Кургане, Уфе и Ставрополе. Дилерские центры функционируют достаточно успешно, мы с оптимизмом смотрим на наше будущее в данных городах. Предпринятые меры по расширению списка городов нашего присутствия не сильно затрагивают показатели по прибыли, так как в основном это связано с выходом на города с нереализованным потенциалом продаж", – рассказали в пресс-службе Datsun.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", российские дилеры Datsun в январе реализовали 1107 автомобилей, что на 10,6% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,4% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.
"В целом у нас хорошее покрытие по регионам России, по продажам лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа, и в каждом из них у нас располагается порядка 20 центров", – отметили в пресс-службе Datsun.
Как заявили агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе Datsun, в текущих рыночных условиях, безусловно, не каждый отважится инвестировать в автобизнес. Вместе с тем, есть регионы, в которых остаётся нереализованный потенциал для продаж автомобилей Datsun.
"Во-первых, мы заменили партнёра на Юге. Это связано с тем, что один из наших партнёров приостановил свою деятельность, причём не только по нашему бренду. Мы получали огромное количество обращений со стороны клиентов с просьбой открыться вновь на Юге, в итоге мы открыли дополнительные центры в Ростове, Новороссийске и Краснодаре. Кроме того, мы вышли на новые для нас рынки в Архангельске, Кургане, Уфе и Ставрополе. Дилерские центры функционируют достаточно успешно, мы с оптимизмом смотрим на наше будущее в данных городах. Предпринятые меры по расширению списка городов нашего присутствия не сильно затрагивают показатели по прибыли, так как в основном это связано с выходом на города с нереализованным потенциалом продаж", – рассказали в пресс-службе Datsun.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", российские дилеры Datsun в январе реализовали 1107 автомобилей, что на 10,6% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,4% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.
"В целом у нас хорошее покрытие по регионам России, по продажам лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа, и в каждом из них у нас располагается порядка 20 центров", – отметили в пресс-службе Datsun.