ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Марка Datsun сообщила о продлении государственной программы льготного автокредитования на условиях, действовавших в 2016 году, а также об усилении своих кредитных предложений с 1 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Datsun, льготные кредиты с субсидированной ставкой доступны в рамках фирменной программы Datsun Finance совместно с АО "РН Банк".

Datsun mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на 3 года и первоначальным взносом от 50%. Datsun mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на 3 года с аналогичным первоначальным взносом. Всем покупателям Datsun mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок.

Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 тыс. рублей при покупке Datsun on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance.