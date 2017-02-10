ОРЕАНДА-НОВОСТИ Марка Datsun увеличила стоимость седана on-DO и хэтчбека mi-DO 2017 года выпуска на шесть тысяч рублей. Неизменным остался только ценник на базовую комплектацию on-DO, которая по-прежнему стоит 436 тысяч рублей



Таким образом, седан Datsun on-DO сегодня доступен по цене от 436 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 518 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем 8V мощностью 87 л.с. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 508 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 558 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией. Под капотом Datsun mi-DO устанавливается тот же 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Datsun реализовали 1107 автомобилей, что на 10,6% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого составили 1014 машин (+38,3%). Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 93 экземпляров (-65,3%).