ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО АФК "Система" (далее - "АФК "Система" или "Корпорация") (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что её дочерняя компания ПАО "Детский мир" (далее - "Компания" и, совместно с дочерними предприятиями, - "Детский Мир") объявила о намерении провести первичное публичное предложение акций (далее - "Предложение"). АФК "Система" планирует участвовать в Предложении в качестве продающего акционера и сохранить мажоритарный пакет в Компании по завершении Предложения.

Михаил Шамолин, Президент АФК "Система", отметил:

"Используя силу своего легендарного бренда, "Детский Мир" за последние годы сумел реализовать стратегию создания лидера рынка в сегменте товаров для детей. Сегодня "Детский Мир" располагает сетью из более чем 500 магазинов в 178 городах России и Казахстана и развивает быстрорастущее направление интернет-торговли. При этом бизнес-модель Компании позволяет генерировать значительный денежный поток, обеспечивая высокие показатели доходности на вложенный капитал и устойчивый уровень дивидендных выплат. IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского Мира". АФК "Система" твёрдо верит в перспективы развития "Детского Мира" и сохранит мажоритарный пакет в Компании по итогам первичного размещения".