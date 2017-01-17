"Детский Мир" намерен провести IPO
Михаил Шамолин, Президент АФК "Система", отметил:
"Используя силу своего легендарного бренда, "Детский Мир" за последние годы сумел реализовать стратегию создания лидера рынка в сегменте товаров для детей. Сегодня "Детский Мир" располагает сетью из более чем 500 магазинов в 178 городах России и Казахстана и развивает быстрорастущее направление интернет-торговли. При этом бизнес-модель Компании позволяет генерировать значительный денежный поток, обеспечивая высокие показатели доходности на вложенный капитал и устойчивый уровень дивидендных выплат. IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского Мира". АФК "Система" твёрдо верит в перспективы развития "Детского Мира" и сохранит мажоритарный пакет в Компании по итогам первичного размещения".