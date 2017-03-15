ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам февраля в 5 раз увеличили реализацию таких машин по сравнению с прошлым годом. В настоящее время 59% всех автомобилей с пробегом в дилерских центрах KIA, которые участвуют в проекте, продаётся именно в рамках программы «KIA Уверен». В ней принимает участие 62 дилерских центра KIA в России.

В рамках программы реализуются автомобили KIA в возрасте до 4 лет, имеющие пробег до 120 тыс. км, официально ввезённые или произведённые в России и купленные у официального дилера марки. Они имеют прозрачную историю технического обслуживания, за время предыдущей эксплуатации не имели ремонтов, связанных с восстановлением геометрии кузова и систем безопасности.



Проверка и подготовка автомобиля проводится по карте диагностики из 90 пунктов. На автомобили, приобретённые в рамках программы «KIA Уверен», распространяется заводская гарантия KIA. В течение года с момента приобретения сертифицированного автомобиля с пробегом клиенту предлагаются услуги круглосуточной технической помощи на дорогах и эвакуации KIA Assistance, а также бесплатная техническая диагностика.