ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen начали приём заказов на седан Polo в новой комплектации Life. Цена на специальную версию начинается от 667900 рублей, при этом выгода для клиента при заказе Polo Life достигает 45 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Новый Polo Life базируется на комплектации Trendline. Модель может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для Volkswagen Polo в версии Life доступен эксклюзивный цвет кузова Reef Blue. Модель оборудуется 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами заднего вида черного цвета Deep Black с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7.

Новый Polo Life оснащается электростеклоподъёмниками всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, а также электроподогревом передних сидений и обогревом форсунок омывателя ветрового стекла.

Среди элементов интерьера Polo Life – тканевая обивка сидений Synthe, накладки на пороги Life, центральный подлокотник спереди, кожаная отделка мультифункционального рулевого колеса, а также рычагов КПП и стояночного тормоза. Модель оборудована декоративными черными глянцевыми вставками интерьера Piano Black, а также складными задними сиденьями.

Polo Life оснащается аудиосистемой RCD 230 с поддержкой радио/CD/MP3/SD/USB, оборудованной Bluetooth, AUX-IN, функцией iPod-контроль и четырьмя динамиками.

Опционально для Polo Life предлагаются 15-дюймовые легкосплавные диски Woodstock, задние стекла с тонировкой 65%, а также чёрная крыша, в том числе в сочетании с цветами оранжевый Copper Orange и жёлтый Savanna Yellow.