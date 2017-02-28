ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ближайшее время должны быть внесены изменения в технический регламент Таможенного союза, касающиеся установки системы «ЭРА-Глонасс» на поддержанные иномарки. Минпромторгу РФ поручено разработать упрощенный порядок для этой категории транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к заместителю председателя правительства РФ – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с предложением ввести временный мораторий на действие нового регламента, пока он не будет доработан.

«Под запрет попали подержанные автомобили и новые машины, ввозимые индивидуально, об этих категориях в Минпромторге, готовившем технический регламент Таможенного союза, попросту забыли. В результате пострадал в основном малый и средний бизнес, я считаю, что власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать, – заявил Владимир Миклушевский. – В правительстве приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована».

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-Глонасс».