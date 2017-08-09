Доля продаж автомобилей в кредит превысила 46%
09.08.2017, 16:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во втором квартале 2017 года россиянами в кредит было куплено почти 170 тысяч легковых автомобилей, что соответствует 46,5% от общего объема рынка. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» и НБКИ по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.
Таким образом, за год доля продаж автомобилей в кредит прибавила более 2 процентных пунктов. Напомним, что по итогам второго квартала 2016 года этот показатель составлял 44,4% или около 135 тысяч выданных автокредитов.
Источник: Автостат