ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во втором квартале 2017 года россиянами в кредит было куплено почти 170 тысяч легковых автомобилей, что соответствует 46,5% от общего объема рынка. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» и НБКИ по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.