ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи внедорожников и кроссоверов (сегмент SUV) в России в первой половине 2017 года увеличились на 17% до 274 тысяч единиц. При этом их доля на российском рынке превысила 41%, против 37,5% за аналогичный период прошлого года.