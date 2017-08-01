Доля внедорожников и кроссоверов в России превысила 41%
01.08.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи внедорожников и кроссоверов (сегмент SUV) в России в первой половине 2017 года увеличились на 17% до 274 тысяч единиц. При этом их доля на российском рынке превысила 41%, против 37,5% за аналогичный период прошлого года.
Основной прирост по сегменту обеспечили две новые модели кроссоверов - Hyundai Creta и Renault Kaptur, вышедшие на рынок в прошлом году. Также существенную прибавку в рост дали KIA Sportage (+48%), Volkswagen Tiguan (+192%), Nissan X-Trail (+19%), Mazda CX-5 (+27%) и Mitsubishi Outlander (+36%).
Источник: АВТОСТАТ