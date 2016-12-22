ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В новогодние каникулы жители столицы смогут посетить семь российских городов — Коломну, Рязань, Сергиев Посад, Дмитров, Суздаль, Владимир и Муром — на туристических электричках Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Впервые экскурсионные поездки на скоростных экспрессах организуют в Рязань, Владимир и Муром. Пользуясь туристическими электричками, горожане смогут спланировать время путешествия и избежать возможных дорожных затруднений.

В скоростных электричках для туристов выделяют дополнительный комфортабельный вагон, у каждого пассажира — своё место. Экскурсионные поездки рассчитаны на один-два дня. Туристам выдают радионаушники, чтобы уже в пути они могли послушать историю того города, куда направляются. Кроме того, во время экскурсий путешественников сопровождает профессиональный гид.

«Впервые в эти новогодние каникулы туристические экспрессы запустят до Рязани, Владимира и Мурома. Дорога до Рязани на скоростной электричке займёт три часа, до Владимира — около 2,5 часа (те, кто поедет на экскурсию в Муром, также доберутся на электричке до Владимира)», — пояснил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Михаил Хромов.

Экскурсии в Рязань рассчитаны на два дня, предлагается пять вариантов маршрута. Пассажиры могут посетить музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново, Свято-Иоанно-Богословский монастырь и Рязанский кремль (2–3 января). На родину поэта — старинное село Константиново недалеко от Рязани — можно отправиться в канун Рождества (маршрут Рязань — Константиново — Пощупово планируется на 6–7 января).

На другой экскурсии предлагают узнать «Историю трёх кремлей»: Рязанского, Зарайского и Коломенского, а также посетить Музей пастилы в Коломне (3–4 января). Те, кто захочет пообедать в русской деревне и познакомиться с обычаями казаков, могут поехать по маршруту Шацк — Рязань на экскурсию «На поиски русской души в русской глубинке. Зимние забавы на Щацкой земле» (4–5 января).

На экскурсии «В гости к Снежной королеве сквозь огни сказочного Касимова» можно будет попасть в музей «Русский самовар» и Музей колоколов и колокольчиков, а после — в Рязанский кремль и Музей истории ВДВ (5–6 января).

Новогодние экспрессы дадут возможность пассажирам познакомиться с Суздалем и Владимиром за один день (7 января), а также посетить город святых покровителей Муром (7 января). Здесь путешественники попадут на обзорную экскурсию, посетят Свято-Троицкий и Спасо-Преображенский монастыри, Николо-Набережную церковь и центральную набережную.

Также в эти дни пройдут уже традиционные экскурсии на турэкспрессах. Во время новогодних каникул можно будет съездить в Коломну (2, 3, 6 января), Сергиев Посад (5 января) и Дмитров (5 января).

Те, кто не захочет уезжать в праздничные дни из столицы, найдут для себя много развлечений и в городе. К Новому году и Рождеству Москва готовит 400 мероприятий, которые смогут посетить до 10 миллионов человек. В 21 парке пройдут концерты и выступления диджеев, театральные постановки, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Отмечать Новый год будут на 11 окружных площадках и на 42 площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Праздничные кинопоказы, спектакли и мастер-классы приготовили и семь кинотеатров сети «Московское кино».