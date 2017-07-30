"Европлан" подвел операционные итоги за I полугодие
30.07.2017, 16:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автолизинговая компания "Европлан" подвела операционные итоги работы за шесть месяцев 2017 года. Объём нового бизнеса (стоимость предметов лизинга, приобретённых для клиентов по новым сделкам, без НДС) составил 26,4 млрд рублей, что на 79% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
За период с января по июнь "Европлану" удалось в очередной раз продемонстрировать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами – "Европлан" заключил более 13 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.
Являясь одним из лидеров российского автолизинга, компания продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с представительствами автопроизводителей в России, импортёрами и дилерами автомобилей. В рамках специальных программ клиенты "Европлана" могут приобрести автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получили возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как нулевое удорожание, минимальный или отсутствующий обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.
Вместе с тем компания "Европлан" объявила об участии в адресных госпрограммах "Русский тягач", "Русский фермер" и "Своё дело", запущенных Минпромторгом России. Программы сфокусированы на финансировании коммерческого транспорта: лёгких коммерческих и грузовых автомобилей. На адресные программы выделено 3,75 млрд рублей, дополнительно к ранее выделенным 10 млрд рублей. В рамках программы до 1 декабря 2017 года покупатели имеют возможность приобрести коммерческий транспорт в лизинг со скидкой на уплату авансового платежа в размере до 12,5% от стоимости транспортного средства. Воспользоваться программами могут все категории покупателей: компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Для приобретения автомобиля со скидкой необходимо заключить договор лизинга сроком от 1 года, с авансовым платежом не менее 12,5% и не более 49% от стоимости транспортного средства. Размер скидки не может превышать 625 тыс. рублей на один предмет лизинга.
"Запуск дополнительных программ стимулирования "Российский тягач", "Российский фермер", "Своё дело" – эффективный инструмент поддержки автомобильного и автофинансового рынка, который существенно облегчит приобретение автотранспорта компаниями", – отметил генеральный директор "ЛК "Европлан" Александр Михайлов.
За период с января по июнь "Европлану" удалось в очередной раз продемонстрировать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами – "Европлан" заключил более 13 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.
Являясь одним из лидеров российского автолизинга, компания продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с представительствами автопроизводителей в России, импортёрами и дилерами автомобилей. В рамках специальных программ клиенты "Европлана" могут приобрести автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получили возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как нулевое удорожание, минимальный или отсутствующий обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.
Вместе с тем компания "Европлан" объявила об участии в адресных госпрограммах "Русский тягач", "Русский фермер" и "Своё дело", запущенных Минпромторгом России. Программы сфокусированы на финансировании коммерческого транспорта: лёгких коммерческих и грузовых автомобилей. На адресные программы выделено 3,75 млрд рублей, дополнительно к ранее выделенным 10 млрд рублей. В рамках программы до 1 декабря 2017 года покупатели имеют возможность приобрести коммерческий транспорт в лизинг со скидкой на уплату авансового платежа в размере до 12,5% от стоимости транспортного средства. Воспользоваться программами могут все категории покупателей: компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Для приобретения автомобиля со скидкой необходимо заключить договор лизинга сроком от 1 года, с авансовым платежом не менее 12,5% и не более 49% от стоимости транспортного средства. Размер скидки не может превышать 625 тыс. рублей на один предмет лизинга.
"Запуск дополнительных программ стимулирования "Российский тягач", "Российский фермер", "Своё дело" – эффективный инструмент поддержки автомобильного и автофинансового рынка, который существенно облегчит приобретение автотранспорта компаниями", – отметил генеральный директор "ЛК "Европлан" Александр Михайлов.
Источник: Автостат