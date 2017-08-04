ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры марки Fiat завершили продажи коммерческого автомобиля Scudo. Выпуск модели на заводе во Франции прекратился еще год назад, но в течение нескольких месяцев дилерские центры продолжали предлагать имеющиеся в наличии машины.

Второе поколения автомобиля Fiat Scudo дебютировало в 2007 году вместе с моделями-близнецами Citroen Jumpy и Peugeot Expert, но до российского рынка машина добралась только в 2014 году. В нашей стране предлагались грузовые фургоны, фургоны-комби и девятиместные микроавтобусы, оснащенные двухлитровым турбодизелем мощностью 120 л. с.

Цены на грузовой «Скудо» начинались с отметки 1 млн 439 тыс. рублей, более дорогая пассажирская версия стоила от 1 млн 785 тыс. рублей. Спрос на модель был невысоким: в прошлом году в России было продано 102 экземпляра модели, а в 2015 году — 190 автомобилей.