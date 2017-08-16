ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Фольксваген Банк Рус» стал участником государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». За первые 10 дней работы программы было принято 203 заявки и выдано 60 кредитов, сообщает пресс-служба «Фольксваген Груп Рус».

Теперь покупатели марок Volkswagen и Skoda могут не только приобрести автомобили в кредит по льготной процентной ставке, но и воспользоваться дополнительной скидкой на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости автомобиля. Процентная ставка по кредиту на некоторые модели концерна составляет всего 8,7% годовых.

Участвовать в программе «Первый автомобиль» и получить возмещение смогут покупатели, которые ранее не имели в собственности транспортных средств, а также не заключали в 2017 году и до конца 2017 года обязуются не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.Программа «Семейный автомобиль» доступна для покупателей, имеющих двух и

более несовершеннолетних детей, и также при условии, что клиент не заключал в 2017 году кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязуется их не заключать до конца 2017 года. Обязательным требованием для участия в обеих программах является наличие водительского удостоверения.

"Большая доля автомобилей концерна отвечает требованиям программы государственного субсидирования, – комментирует председатель правления „Фольксваген Банк Рус“ Николай Корчагин. – Доля кредитов с государственным участием составила 72% от кредитных продаж „Фольксваген Банк Рус“ за прошедшие месяцы 2017 года, что является прямым доказательством востребованности программы".