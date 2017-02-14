ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers начала серийное производство Ford Fiestaв кузове хэтчбек и Ford Focusв кузове седан и хэтчбек новой серии White and Black. Производство автомобилей новой серии, специально разработанной для российского рынка, запущено на заводах во Всеволожске и Набережных Челнах в рамках нового модельного года, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Как отмечается, сочетания цветов – белый и черный – были выбраны неслучайно. По данным внутреннего исследования Ford, эти цвета являются самыми популярными среди владельцев автомобилей Ford: большинство предпочитает белый цвет, чёрный – на втором месте по популярности.

Внешний вид Fiesta и Focus серии White and Black отличают кузов в белом цвете Frozen White, легкосплавные колесные диски чёрного цвета, а также крыша и боковые зеркала, выполненные в чёрном цвете Shadow Black.

В основу White and Black вошли наиболее востребованные опции среди российских покупателей Fiesta и Focus, которые были включены в базовое оснащение моделей. 5-дверный хэтчбек Ford Fiesta серии White and Black оснащается российским двигателем 1,6 л Duratec мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оснащению, входящему в комплектацию Trend, автомобиль новой серии получил пакет зимних опций, включающий электрообогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения; передние противотуманные фары; электростеклоподъемники задних дверей и кожаную отделку рулевого колеса. С учётом всех действующих маркетинговых программ, Ford Fiesta новой стильной серии доступен к заказу по специальной цене – от 685 тыс. рублей.