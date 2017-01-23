ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ford Transit нового поколения лидирует в классе лёгких коммерческих автомобилей среди моделей иностранных брендов в России по итогам 2016 года, согласно данным АЕБ. Доля Transit составила 22,4% от объёма продаж моделей LCV иностранных брендов, что соответствует росту на 9% и является максимальным показателем в сегменте.

Ford Transit в 2016 году показал максимальный прирост среди всех моделей Ford, представленных в России, – на 63%. За прошлый год было реализовано в общей сложности 5562 автомобиля Ford Transit и спецверсий на базе данной модели. В декабре Transit нового поколения продемонстрировал рекордные продажи с момента появления на рынке России – 693 автомобиля, что соответствует росту на 38% относительно декабря 2015 года.

Успех Transit на рынке в Ford Sollers объясняют наличием версий, отвечающих различным потребностям российских покупателей.