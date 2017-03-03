ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers с 3 марта снижает цены на ряд моделей Ford в среднем на 5-7%. Как сообщили в компании, Ford EcoSport, например, подешевел на 50 тыс. руб., Ford Explorer – на 100 тыс. руб. Цена на Ford Focus 2017 года снижена на 80 тыс. руб., на эту же модель 2016 года – на 100 тыс. руб. Новый Ford Mondeo стал дешевле на 100 тыс. руб., а машины этой модели 2016 года – сразу на 150 тыс. руб. Стоимость Ford Kuga и Fiesta осталась прежней. При этом, по данным агентства «АВТОСТАТ», Ford до этого уже повышала цены на Kuga 2017 года на 1,3-2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Ford в январе остались стабильными (2,25 тыс. машин), в 2016 году – выросли на 10% до 42,5 тыс. машин (доля рынка – 3%).

В Ford Sollers объясняют снижение цен, в частности, ростом уровня локализации производства в России (сейчас 55%), в том числе сырья. В 2016 году компания перешла на выпуск всей штамповки из локального сырья. На Focus и EcoSport помимо деталей экстерьера локально ставят детали интерьера из российского пластика, 30% производимых моделей (Focus, Fiesta и EcoSport) оснащаются двигателями с завода в Елабуге (введён в декабре 2015 года).

Также в прошлом году и начале нынешнего Ford снижала себестоимость, оптимизируя производство: в Петербурге выпускали детали для завода в Елабуге, локализовали запчасти для розницы. В компании также отметили положительный эффект укрепления курса рубля. Кроме того, Ford продолжает оптимизацию персонала. На начало года в компании было около 4,4 тыс. сотрудников, в феврале запущена программа добровольного ухода офисных сотрудников – выплата пяти окладов при увольнении по соглашению сторон.

Цены на модели других брендов в основном пока растут, хотя снижается стоимость определённых комплектаций или запчастей. По данным агентства «АВТОСТАТ», в феврале на 4% упала по сравнению с предыдущим поколением минимальная стоимость нового Hyundai Solaris, притом что максимальная стоимость модели выросла на 4,5%. После прекращения поставки хетчбэка Peugeot 308 GT его максимальная цена упала на 5,3%. Стоимость Nissan Almera выросла на 1,9-2,5%, Nissan Qashqai – на 1,5-2,2%, минимальная цена за Subaru XV (Hyper Edition) поднята на 13%, максимальная – на 3,4%. В «Соллерсе» рассказали, что снизили цены на запчасти SsangYong в пределах 20%, «это позволила динамика валюты в конце 2016 года». С февраля снизила цены на детали и Skoda: на запчасти для ТО и ремонта – до 15%, для кузовного ремонта – до 25%.