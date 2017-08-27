ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых грузовых автомобилей в России и составило рейтинг самых продаваемых моделей. Согласно результатам исследования, в июле 2017 года на этом рынке сменился лидер.

Так, в прошлом месяце самым продаваемым грузовиком в России стал «ГАЗон NEXT», объём рынка которого составил 445 единиц, что на 3,7% меньше, чем год назад. Эта модель в мае уже была лидером российского рынка грузовых автомобилей, но в июне уступила первенство Mercedes-Benz Actros.

Второе место занял КАМАЗ-65115, результат которого в июле достиг 420 экземпляров (+36,4%). На третьей позиции рейтинга расположился Volvo FH (379 шт.), показавший рост в 3,3 раза. В пятёрку лидеров также попали две модели Камского автозавода – КАМАЗ-43118 (374 шт.; +16,1%) и КАМАЗ-5490 (365 шт.; +166,4%).