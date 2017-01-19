Geely выведет на российский рынок флагманский седан Emgrand GT
19.01.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Geely готовится вывести на российский рынок флагманский седан Emgrand GT, который в некоторых странах известен как GC9. При этом конкретная дата, а также цены и комплектации модели в России пока не раскрываются.
Российская премьера Emgrand GT состоялась в августе прошлого года на Московском автосалоне. В России будет доступна с бензиновым турбодвигателем объёмом 1,8 литра, выдающим 163 л.с. Мотор сочетается с 6-диапазонным "автоматом".
Модель оснащена системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией контроля за "мёртвыми" зонами, автоматической парковкой и круговым обзором.
Российская премьера Emgrand GT состоялась в августе прошлого года на Московском автосалоне. В России будет доступна с бензиновым турбодвигателем объёмом 1,8 литра, выдающим 163 л.с. Мотор сочетается с 6-диапазонным "автоматом".
Модель оснащена системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией контроля за "мёртвыми" зонами, автоматической парковкой и круговым обзором.