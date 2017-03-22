Genesis объявил цены на новый полноприводный седан G80
22.03.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Genesis представила в России новый полноприводный седан G80, ставший второй моделью премиального бренда на российском рынке. Новинка предлагается с двигателем Theta-II объёмом 2,0 литра, оснащенным турбокомпрессором и прямым впрыском топлива, мощностью 245 л.с. и максимальным крутящим моментом 353 Нм, сообщает пресс-служба Genesis в России.
В стандартное оснащение Genesis G80 входит система интеллектуального полного привода, девять подушек безопасности, включая коленную для водителя и боковые для пассажиров заднего ряда сидений, фары головного света с ксеноновыми лампами, сиденья с отделкой кожей, акустическая система Lexicon с семью динамиками, мультимедиасистема с навигацией и возможностью интеграции со смартфонами и многое другое. Цена на Genesis G80 в стартовой комплектации Business с интеллектуальным полным приводом составляет 2 млн 550 тыс. рублей.
В следующей по наполнению версии – Advance – оснащение Genesis G80 дополняется полностью светодиодными адаптивными передними фарами, светодиодными передними противотуманными фарами, памятью настроек для двух водителей, электроприводом рулевой колонки и крышки багажника, подогревом руля, аудиосистемой Lexicon с 14 динамиками, электродоводчиками дверей, 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Автомобиль в этом исполнении доступен по цене в 2 млн 800 тыс. рублей.
Третья комплектация для нового Genesis G80 – Premier – стоит 3 млн 100 тыс. рублей и предлагает покупателям широкий пакет систем помощи водителю, среди которых ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система мониторинга слепых зон, система автоматической парковки, система кругового обзора, панель приборов Supervision с семидюймовым цветным дисплеем, самозатемняющиеся внешние зеркала заднего вида. Кроме того, Genesis G80 в комплектации Premier дополнен функциями для большего комфорта водителя и пассажиров: подогревом задних сидений и вентиляцией передних, шторками на стёклах задних дверей, замшевой отделкой потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек, а также оригинальным дополнительным ключом-смарткартой.
Genesis G80 в наиболее полной комплектации Luxury в оборудован такими системами для обеспечения безопасности и максимального комфорта водителя и пассажиров, среди которых стоит отметить систему автоматического торможения перед препятствием спереди, интеллектуальный круиз-контроль, ионизатор воздуха и датчик концентрации CO2 в салоне, остекление с дополнительной шумоизоляцией, отделка сидений выполнена из кожи Наппа, в оформлении интерьера используются декоративные панели из натурального дерева и алюминия. Стоимость такой версии Genesis G80 в комплектации Luxury составляет 3 млн 400 тыс. рублей.
Для комплектаций Advance, Premier и Luxury доступны пакеты опционального оборудования: Advanced Multimedia, Adaptive Suspension, VIP, а также Elite, которые позволяют дополнить Genesis G80 мультимедиасистемой с экраном диагональю 9,2 дюйма с эргономичным дистанционным блоком управления, высококлассной аудиосистемой Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер, электронноуправляемой адаптивной подвеской (GACS), электрорегулировкой и вентиляцией задних сидений, панорамной крышей с люком.
В стандартное оснащение Genesis G80 входит система интеллектуального полного привода, девять подушек безопасности, включая коленную для водителя и боковые для пассажиров заднего ряда сидений, фары головного света с ксеноновыми лампами, сиденья с отделкой кожей, акустическая система Lexicon с семью динамиками, мультимедиасистема с навигацией и возможностью интеграции со смартфонами и многое другое. Цена на Genesis G80 в стартовой комплектации Business с интеллектуальным полным приводом составляет 2 млн 550 тыс. рублей.
В следующей по наполнению версии – Advance – оснащение Genesis G80 дополняется полностью светодиодными адаптивными передними фарами, светодиодными передними противотуманными фарами, памятью настроек для двух водителей, электроприводом рулевой колонки и крышки багажника, подогревом руля, аудиосистемой Lexicon с 14 динамиками, электродоводчиками дверей, 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Автомобиль в этом исполнении доступен по цене в 2 млн 800 тыс. рублей.
Третья комплектация для нового Genesis G80 – Premier – стоит 3 млн 100 тыс. рублей и предлагает покупателям широкий пакет систем помощи водителю, среди которых ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система мониторинга слепых зон, система автоматической парковки, система кругового обзора, панель приборов Supervision с семидюймовым цветным дисплеем, самозатемняющиеся внешние зеркала заднего вида. Кроме того, Genesis G80 в комплектации Premier дополнен функциями для большего комфорта водителя и пассажиров: подогревом задних сидений и вентиляцией передних, шторками на стёклах задних дверей, замшевой отделкой потолка, солнцезащитных козырьков и передних стоек, а также оригинальным дополнительным ключом-смарткартой.
Genesis G80 в наиболее полной комплектации Luxury в оборудован такими системами для обеспечения безопасности и максимального комфорта водителя и пассажиров, среди которых стоит отметить систему автоматического торможения перед препятствием спереди, интеллектуальный круиз-контроль, ионизатор воздуха и датчик концентрации CO2 в салоне, остекление с дополнительной шумоизоляцией, отделка сидений выполнена из кожи Наппа, в оформлении интерьера используются декоративные панели из натурального дерева и алюминия. Стоимость такой версии Genesis G80 в комплектации Luxury составляет 3 млн 400 тыс. рублей.
Для комплектаций Advance, Premier и Luxury доступны пакеты опционального оборудования: Advanced Multimedia, Adaptive Suspension, VIP, а также Elite, которые позволяют дополнить Genesis G80 мультимедиасистемой с экраном диагональю 9,2 дюйма с эргономичным дистанционным блоком управления, высококлассной аудиосистемой Lexicon с 17 динамиками, включая сабвуфер, электронноуправляемой адаптивной подвеской (GACS), электрорегулировкой и вентиляцией задних сидений, панорамной крышей с люком.