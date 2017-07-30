Genesis в июне установил рекорд продаж на российском рынке
30.07.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премиальный бренд Genesis по итогам июня реализовал в России 228 автомобилей, что стало лучшим результатом с момента выхода на российский рынок в октябре прошлого года. По итогам первого полугодия 2017 года продажи автомобилей Genesis в России составили 515 единиц.
Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в сентябре 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября прошлого года по цене от 4 млн 475 тыс. рублей. С марта нынешнего года у дилеров Genesis появился новый полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. рублей. Все модели бренда для российского рынка выпускаются на заводе "Автотор".
Как сообщалось ранее, в планах Genesis до конца 2021 года выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.
Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в сентябре 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября прошлого года по цене от 4 млн 475 тыс. рублей. С марта нынешнего года у дилеров Genesis появился новый полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. рублей. Все модели бренда для российского рынка выпускаются на заводе "Автотор".
Как сообщалось ранее, в планах Genesis до конца 2021 года выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.
Источник: Автостат