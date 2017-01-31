Германия и Эстония – самые безопасные для здоровья россиян страны
31.01.2017, 12:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Страховой Группы «СОГАЗ» определили страны, при посещении которых в прошлом году российские туристы реже всего обращались за медицинской помощью. Самыми безопасными с этой точки зрения стали Германия и Эстония. Вероятность оказаться на приёме у врача или попасть в больницу в период пребывания в этих странах составила меньше 1%.
В общей сложности были проанализированы почти 2 тыс. обращений за медицинской помощью в 28 европейских странах, наиболее популярных среди россиян. В прошлом году их посетили около 50 тыс. клиентов СОГАЗа, оформивших полисы страхования выезжающих за рубеж. Средняя частота обращений наших сограждан за медицинской помощью в Европе составила 3,8%, т.е. из каждых 100 застрахованных в среднем примерно у четверых во время поездки возникали проблемы со здоровьем.
Десятку стран, в которых российские путешественники в 2016 году реже всего обращались за помощью в связи с болезнями, травмами, пищевыми отравлениями и другими проблемами медицинского характера, возглавили Германия и Эстония. Средняя частота обращений туристов за медпомощью в этих странах составила всего 0,85%. При этом следует отметить, что среди застрахованных в СОГАЗе туристов именно Германия стала наиболее посещаемой европейской страной (почти 11 тыс. застрахованных).
Редко наши сограждане обращались к врачам при поездках в Сербию (1,19%), Чехию (1,30%), Бельгию (1,30%), Словакию (1,44%). В десятку стран с самым низким для россиян риском заболеть попали также Венгрия (2,67%), Латвия (2,86%), Польша (2,95%) и Италия (2,98%).
Заместитель директора по урегулированию убытков и сопровождению программ личного страхования АО «СОГАЗ» Ольга Пак:
– Невысокая частота обращений за медпомощью в указанных странах во многом обусловлена целью и характером самих путешествий. Большинство людей едут туда не за приключениями и сильными эмоциями, а для спокойного отдыха или по делам. Вероятность получить травму во время экскурсии по Таллину или Будапешту, конечно, намного ниже, чем при катании на гидроцикле в Греции или на горных лыжах в австрийских Альпах.
В целом, российским туристам в Европе медицинская помощь требуется сравнительно нечасто. Однако пренебрегать оформлением страхового полиса всё же не следует, даже если его наличие не является обязательным условием для получения визы. Во-первых, полностью исключить вероятность того, что человеку потребуется помощь врача, невозможно. Во-вторых, стоимость медицинских и сопутствующих услуг в европейских странах одна из самых высоких. В 2016 году средняя выплата нашей компании по страховым случаям с российскими туристами в Европе составила около 20 тыс. рублей (для сравнения в Таиланде – около 8 тыс. рублей). В отдельных случаях эти расходы могут достигать сотен тысяч и даже нескольких миллионов рублей. Так, в январе этого года СОГАЗ заплатил почти 4 млн рублей за лечение и перевозку на родину бортом санитарной авиации российских туристов, пострадавших в ДТП в Швейцарии.
В общей сложности были проанализированы почти 2 тыс. обращений за медицинской помощью в 28 европейских странах, наиболее популярных среди россиян. В прошлом году их посетили около 50 тыс. клиентов СОГАЗа, оформивших полисы страхования выезжающих за рубеж. Средняя частота обращений наших сограждан за медицинской помощью в Европе составила 3,8%, т.е. из каждых 100 застрахованных в среднем примерно у четверых во время поездки возникали проблемы со здоровьем.
Десятку стран, в которых российские путешественники в 2016 году реже всего обращались за помощью в связи с болезнями, травмами, пищевыми отравлениями и другими проблемами медицинского характера, возглавили Германия и Эстония. Средняя частота обращений туристов за медпомощью в этих странах составила всего 0,85%. При этом следует отметить, что среди застрахованных в СОГАЗе туристов именно Германия стала наиболее посещаемой европейской страной (почти 11 тыс. застрахованных).
Редко наши сограждане обращались к врачам при поездках в Сербию (1,19%), Чехию (1,30%), Бельгию (1,30%), Словакию (1,44%). В десятку стран с самым низким для россиян риском заболеть попали также Венгрия (2,67%), Латвия (2,86%), Польша (2,95%) и Италия (2,98%).
Заместитель директора по урегулированию убытков и сопровождению программ личного страхования АО «СОГАЗ» Ольга Пак:
– Невысокая частота обращений за медпомощью в указанных странах во многом обусловлена целью и характером самих путешествий. Большинство людей едут туда не за приключениями и сильными эмоциями, а для спокойного отдыха или по делам. Вероятность получить травму во время экскурсии по Таллину или Будапешту, конечно, намного ниже, чем при катании на гидроцикле в Греции или на горных лыжах в австрийских Альпах.
В целом, российским туристам в Европе медицинская помощь требуется сравнительно нечасто. Однако пренебрегать оформлением страхового полиса всё же не следует, даже если его наличие не является обязательным условием для получения визы. Во-первых, полностью исключить вероятность того, что человеку потребуется помощь врача, невозможно. Во-вторых, стоимость медицинских и сопутствующих услуг в европейских странах одна из самых высоких. В 2016 году средняя выплата нашей компании по страховым случаям с российскими туристами в Европе составила около 20 тыс. рублей (для сравнения в Таиланде – около 8 тыс. рублей). В отдельных случаях эти расходы могут достигать сотен тысяч и даже нескольких миллионов рублей. Так, в январе этого года СОГАЗ заплатил почти 4 млн рублей за лечение и перевозку на родину бортом санитарной авиации российских туристов, пострадавших в ДТП в Швейцарии.