Глава АВТОВАЗа назвал ориентировочную цену на универсал LADA Vesta Cross
21.12.2016, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Универсал LADA Vesta SW Cross, производство которого начнется летом 2017 года, ориентировочно будет стоить от 800 тыс. рублей, заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.
«Первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет LADA Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей», — сообщил Николя Мор.
Как ожидается, старт производства LADA Vesta SW Cross будет осуществлен в июле 2017 года. Выпуск модели наладят на мощностях предприятия LADA Ижевск. Моторная гамма Vesta SW с большой долей вероятности окажется аналогичной гамме седана, в которую входят бензиновые моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с.
«Первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет LADA Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей», — сообщил Николя Мор.
Как ожидается, старт производства LADA Vesta SW Cross будет осуществлен в июле 2017 года. Выпуск модели наладят на мощностях предприятия LADA Ижевск. Моторная гамма Vesta SW с большой долей вероятности окажется аналогичной гамме седана, в которую входят бензиновые моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с.