ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство Нижегородской области содействует Группе "ГАЗ" в продвижении продукции на рынки стран СНГ, в настоящее время ведутся переговоры о поставках автомобилей в Азербайджан и Таджикистан, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Сейчас ведутся такие переговоры с Азербайджаном, также перспективным рынком для "ГАЗа" на 2017 год является Таджикистан. Мы по всем республикам СНГ ведем эту работу", - сказал губернатор. Он отметил, что в прошлом году побывал с визитом в Таджикистане, где лично встречался с президентом республики, а также мэром Душанбе, с которыми обсуждал поставки техники.

"Там с большим ожиданием смотрят на "ГАЗ", потому что там привыкли к нашей технике с советских времен, и считают ее самой надежной, удобной и выгодной для них. Они сейчас считают, что лучшее соотношение цены и качества у нашей продукции. Прежде всего их интересуют "ГАЗели", среднетоннажные грузовики, автобусы и другая техника", - сказал Шанцев.