Хэтчбек Audi A1 покинул российский рынок
09.01.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Audi в конце 2016 года завершила продажи компактных хэтчбеков A1 на российском рынке. Трехдверный хэтчбек Audi A1 выпускается с 2010 года, позднее на конвейер встала пятидверная версия Sportback. В Россию поставлялись машины с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,2, 1,4 и 1,8 литра, последние экземпляры продавались по цене от 1 млн 240 тыс. рублей.
За первые десять месяцев 2016 года российские дилеры Audi продали 270 пятидверных хэтчбеков A1 Sportback (поставки трехдверок завершились еще в 2014 году). Прежде спрос на машину был гораздо выше: например, в 2013 году модель разошлась тиражом 1357 экземпляров.
За первые десять месяцев 2016 года российские дилеры Audi продали 270 пятидверных хэтчбеков A1 Sportback (поставки трехдверок завершились еще в 2014 году). Прежде спрос на машину был гораздо выше: например, в 2013 году модель разошлась тиражом 1357 экземпляров.