Хэтчбек LADA 2114 в прошлом году стал лидером вторичного рынка
04.02.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На российском рынке легковых автомобилей с пробегом в 2016 году сменился лидер. К такому выводу пришли аналитики агентства "АВТОСТАТ" в результате исследования данных о перепродажах по каждой модели.
Согласно проведённому исследованию, самой популярным автомобилей вторичном рынке России в минувшем году стал хэтчбек LADA 2114, показатель которого составил 156,8 тыс. единиц, что чуть выше (+0,1%) уровня 2015 года. В свою очередь, на вторую позицию опустился прежний лидер – седан LADA 2107 (145,8 тыс. шт.; -11,7%).
На третью место в рейтинге поднялся Ford Focus (129,3 тыс. шт.; +10,1%), который является самой продаваемой иномаркой с пробегом. Эта модель смогла вытеснить из тройки лидеров седан LADA 2110 (124,6 тыс. шт.; -7,6%). Замыкает первую пятёрку Toyota Corolla (103,8 тыс. шт.; +7,8%).
Показатели остальных моделей российского вторичного рынка находятся ниже отметки в 100 тысяч экземпляров, но среди них в ТОП-10 попадают сразу пять представителей АВТОВАЗа: седан LADA 2170 (99,5 тыс. шт.; +12%), внедорожник LADA 4x4 (98,3 тыс. шт.; -0,4%), хэтчбек LADA 2112 (90,5 тыс. шт.; -4,1%), седан LADA 2115 (87,9 тыс. шт.; -2,4%) и хэтчбек LADA 2109 (81,1 тыс. шт.; -17,4%).
Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2016 года составил 5,19 млн единиц, показав рост на 6%.
Согласно проведённому исследованию, самой популярным автомобилей вторичном рынке России в минувшем году стал хэтчбек LADA 2114, показатель которого составил 156,8 тыс. единиц, что чуть выше (+0,1%) уровня 2015 года. В свою очередь, на вторую позицию опустился прежний лидер – седан LADA 2107 (145,8 тыс. шт.; -11,7%).
На третью место в рейтинге поднялся Ford Focus (129,3 тыс. шт.; +10,1%), который является самой продаваемой иномаркой с пробегом. Эта модель смогла вытеснить из тройки лидеров седан LADA 2110 (124,6 тыс. шт.; -7,6%). Замыкает первую пятёрку Toyota Corolla (103,8 тыс. шт.; +7,8%).
Показатели остальных моделей российского вторичного рынка находятся ниже отметки в 100 тысяч экземпляров, но среди них в ТОП-10 попадают сразу пять представителей АВТОВАЗа: седан LADA 2170 (99,5 тыс. шт.; +12%), внедорожник LADA 4x4 (98,3 тыс. шт.; -0,4%), хэтчбек LADA 2112 (90,5 тыс. шт.; -4,1%), седан LADA 2115 (87,9 тыс. шт.; -2,4%) и хэтчбек LADA 2109 (81,1 тыс. шт.; -17,4%).
Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", объём рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам 2016 года составил 5,19 млн единиц, показав рост на 6%.