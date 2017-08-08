Honda может привезти в Россию новые Civic и Accord
08.08.2017, 18:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Honda намерена возобновить российские продажи моделей Civic и Accord. Это связано с прогнозируемым ростом рынка новых автомобилей в России, сообщили источники издания WardsAuto.
Осенью 2015 года Honda пересмотрела схему своего бизнеса в России. В частности, было принято решение приостановить вывод новых моделей на российский рынок. Кроме того, заказы на автомобили в Японии начали делать сами дилеры, а не импортёр. Тогда Россию покинуло большинство моделей, в том числе, Civic и Accord, пишет портал AutoNews.ru.
Если Honda привезёт в Россию модели Civic и Accord, то до нашего рынка доберутся автомобили нового поколения. Обе модели делят совершенно новую платформу, благодаря которой машины стали габаритней, легче и крепче предшественников.
В Европе хэтчбек Honda Civic предлагается с бензиновым трёхцилиндровым турбомотором объёмом один литр мощностью 127 л.с., а также со 180-сильной 1,5-литровой "турбочетверкой". Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" или вариатор.
Новый Honda Accord пока дебютировал только в версии для североамериканского рынка. На смену прежнему 185-сильному 2,4-литровому безнаддувному двигателю пришла 1,5-литровая "турбочетверка", развивающая 192 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Кроме того, в линейку двигателей вошёл 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, который разделил основные компоненты с агрегатом хот-хэтча Civic Type R. Двигатель, заменивший 3,5-литровый атмосферник V6, выдаёт 252 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" или 10-диапазонный "автомат", разработанный собственными усилиями инженеров Honda.
На данный момент Honda продаёт в России только три модели: кроссоверы CR-V предыдущего и нынешнего поколения, а также обновлённую модель Pilot. Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам шести месяцев 2017 года российские дилеры Honda реализовали 479 автомобилей – на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Осенью 2015 года Honda пересмотрела схему своего бизнеса в России. В частности, было принято решение приостановить вывод новых моделей на российский рынок. Кроме того, заказы на автомобили в Японии начали делать сами дилеры, а не импортёр. Тогда Россию покинуло большинство моделей, в том числе, Civic и Accord, пишет портал AutoNews.ru.
Если Honda привезёт в Россию модели Civic и Accord, то до нашего рынка доберутся автомобили нового поколения. Обе модели делят совершенно новую платформу, благодаря которой машины стали габаритней, легче и крепче предшественников.
В Европе хэтчбек Honda Civic предлагается с бензиновым трёхцилиндровым турбомотором объёмом один литр мощностью 127 л.с., а также со 180-сильной 1,5-литровой "турбочетверкой". Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" или вариатор.
Новый Honda Accord пока дебютировал только в версии для североамериканского рынка. На смену прежнему 185-сильному 2,4-литровому безнаддувному двигателю пришла 1,5-литровая "турбочетверка", развивающая 192 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Кроме того, в линейку двигателей вошёл 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, который разделил основные компоненты с агрегатом хот-хэтча Civic Type R. Двигатель, заменивший 3,5-литровый атмосферник V6, выдаёт 252 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Трансмиссии – шестиступенчатая "механика" или 10-диапазонный "автомат", разработанный собственными усилиями инженеров Honda.
На данный момент Honda продаёт в России только три модели: кроссоверы CR-V предыдущего и нынешнего поколения, а также обновлённую модель Pilot. Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам шести месяцев 2017 года российские дилеры Honda реализовали 479 автомобилей – на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: Автостат