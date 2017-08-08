Hyundai Creta в прошлом месяце сохранил лидерство в сегменте SUV
08.08.2017, 18:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный кроссовер Hyundai Creta в июле остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке, сохраняя лидерство ровно на протяжении года. В прошлом месяце реализация этой модели составила 3202 автомобиля.
Второе место удерживает Renault Duster, на котором остановил свой выбор 3171 покупатель (+2%). На третью строчку вышел Toyota RAV4 с показателем 2673 проданных автомобиля (+23%). Далее идёт внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 2463 экземпляра (+21%). Замыкает пятёрку самых популярных SUV в России на этот раз Chevrolet Niva, чьи продажи составили 2416 машин (-5%).
Источник: АВТОСТАТ