ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новый компактный кроссовер Hyundai Creta в январе остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке, сохраняя лидерство шестой месяц подряд.



В прошлом месяце реализация этой модели составила 2565 автомобилей.



На втором месте по-прежнему идет Renault Duster, на котором остановили свой выбор 1848 покупателей (-22,3%).



Третье место занимает Chevrolet Niva с показателем 1670 проданных автомобилей (+41,3%). Продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.



Замыкает пятерку самых популярных внедорожников в России KIA Sportage, разошедшийся тиражом 1565 экземпляров (-35%).