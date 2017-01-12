ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бестселлером года впервые в истории российского авторынка стала иномарка – Hyundai Solaris. В начале наступившего года в России стартуют продажи нового поколения этой модели.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за 2016 год, самой продаваемой моделью в России по итогам 2016 года стала Hyundai Solaris с показателем 90380 автомобилей (-22%). На втором месте идёт LADA Granta, чьи продажи составили 87726 машин (-27%). Третий результат показал KIA Rio – 87662 реализованных авто, что на 10% меньше по сравнению с 2015 годом.