ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2017 году рассчитывает увеличить продажи автомобилей Hyundai в России примерно на 10%. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщил исполнительный директор компании Алексей Калицев.

По его словам, Hyundai уделяет большое внимание сегментам, в которых корейский бренд представлен наиболее полно: это сегмент компактных городских автомобилей и вся гамма SUV-сегмента. При этом, как ожидают в компании, в 2017 году половина продаж Hyundai придется на кроссоверы.