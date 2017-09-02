ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Хёндэ Мотор СНГ» подвела первые итоги работы в рамках новых финансовых продуктов для приобретения автомобиля с учётом государственных программ автокредитования - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Всего за прошедший период в рамках этих программ реализован 4161 автомобиль, в том числе 2013 – по программе «Первый автомобиль» и 2148 – по программе «Семейный автомобиль».

Наибольшей популярностью у клиентов пользуется седан Hyundai Solaris, второе поколение которого вышло в феврале этого года. Всего же по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» за время участия в них компании «Хёндэ Мотор СНГ» было продано 2811 единиц этой модели.

Компания «Хёндэ Мотор СНГ», совместно с банками-партнёрами Hyundai Finance, ООО «Сетелем банк» и ООО «Русфинанс банк», присоединилась к программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в середине июля текущего года. По данным программам покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавит ещё 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.