ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 г. на рынке труда вырастет спрос на продажников и IT-специалистов, в частности, специалистов по кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос глав HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что в 2016 г. HR-специалисты чаще всего искали менеджеров по продажам и IT-специалистов. На конец года немалая часть этих вакансий остается незакрытой.

Недостаток продажников объясняется сокращением покупательской способности: на фоне сложной экономической ситуации доход менеджеров по продажам, две трети заработной платы которых зависит от процентов с продаж, резко упал, в результате специалисты начали активно менять сферу труда и количество качественных сотрудников ощутимо сократилось.

Рост потребности в IT-специалистах, и прежде всего в разработчиках мобильных платформ обусловлен расширением каналов продаж за счет мобильных приложений - многие компании считают развитие этой области необходимой мерой для успешного расширения бизнеса, поэтому хотели бы нанять экспертов с опытом, которые могут предложить компании уже готовые решения. Необходимость в специалистах по кибербезопасности и информационной защите в уязвимости давно созданных продуктов и сервисов. Сфера кибербезопасности имеет значительный технический уклон, и три четверти позиций в ней относятся к техническим.

Аналитики портала SuperJob считают, что в 2017 г. востребованными среди IT-специалистов также будут веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей и программисты на Java c двухлетним опытом работы. Однако, по мнению портала, не все специалисты смогут рассчитывать на хорошие места: на рынке наблюдается избыток IT-директоров малых и средних фирм, которые не выдержали конкуренции и закрылись в этом году. Крупные компании при этом хотели бы видеть в своих рядах сотрудников, способных решать более масштабные задачи.

«Современные реалии приводят к перестройке рынка труда: некоторые профессии отходят на второй план, другие же, наоборот, становятся более востребованными, - говорит Егор Сафрыгин директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Компании, нацеленные на сферу услуг и продаж, немного быстрее реагируют на смещение акцентов в сторону виртуального пространства и развивают IT-департаменты, отделы риск-менеджмента и антикризисного управления».