ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам шести месяцев 2017 года снизился на 8% до 112,9 тыс. машин. В отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млн 011,2 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 107,1 тыс. машин на 2 млн 959,4 млн долларов, из стран СНГ – 5,8 тыс. автомобилей на 51,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июне вырос на 38,6% до 11,5 тыс. машин общей стоимостью 850 млн долларов. Из них 9,4 тыс. грузовиков на 415,5 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 2,1 тыс. машин на 434,5 млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2017 года увеличился на 29,3% и составил 43,2 тыс. единиц на общую сумму 697,6 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 20,9 тыс. автомобилей на 387,5 млн долларов, в страны СНГ – 22,3 тыс. машин на 310,2 млн долларов.